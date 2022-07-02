Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей со всей России

Татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй прошел сегодня в Москве. Праздничный майдан в музее-заповеднике «Коломенское» собрал более 250 тысяч гостей со всей России.

— Сабантуй, пришедший к нам из глубины веков, изначально отмечался как «праздник плуга», отдавая дань уважения сельскому труду, был «народным гимном сельчан», — отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. — Сегодня его отмечают и в городе, и в сельской местности. Нас очень радует, что Россия на майдане представлена многими национальностями. Сабантуй стал многонациональным праздником всех народов, проживающих в нашей стране, — сказал глава парламента.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В этом году Сабантуй проходит в 56 регионах России и 34 странах мира, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Фарид Мухаметшин передал слова приветствия президента Татарстана Рустама Минниханова и поблагодарил организаторов московского Сабантуя. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников подчеркнул, что столичный Сабантуй, завершая череду «праздников плуга», дает старт Сабантую-2023.

Фото: gossov.tatarstan.ru

На майдане звучали татарские и башкирские песни, на центральной сцене выступали национальные коллективы. В центре майдана расположились «татарская» и «башкирская» этнографические деревни. Желающие здесь могли приобрести национальные сувениры, изделия народных художественных промыслов, полакомиться татарским чак-чаком и отведать душистый башкирский мед, попробовать блюда национальной кухни.

В Мордовию для участия во Всероссийском сельском Сабантуе приехали гости из 24 регионов России. Самой многочисленной стала делегация из Татарстана.



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Маргарита Головатенко