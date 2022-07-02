Для участия в Сабантуе в Мордовии прибыли делегации из 24 регионов России

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Мордовию для участия во Всероссийском сельском Сабантуе приехали гости из 24 регионов России. Самой многочисленной стала делегация из Татарстана, сообщает пресс-служба президента республики.

Также на прибыли гости из Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Астраханской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Ростовской областей, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Бурятии, Пермского края и других регионов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на высокий уровень организации Всероссийского сельского Сабантуя. Он напомнил, что праздник отмечают в 58 регионах России и 35 странах мира.

Глава Мордовии Артем Здунов обозначил Всероссийский сельский Сабантуй как одно из важнейших событий Года культурного наследия народов России и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, символизирующее единение и дружбу.

Фото: realnoevremya.ru

На площадке Сабантуя организованы концерты, выставки, танцевальные флешмобы, спартакиада по национальным видам спорта. Гости праздника могут познакомиться с самобытной культурой народов, а также продегустировать национальные блюда.

Рустам Минниханов и Артем Здунов посетили национальные подворья и соревновательные площадки, а еще ознакомились с масштабной экспозицией Кукморского района. После этого президент Татарстана и глава Мордовии отправились на конноспортивные соревнования — специально для них в селе Аксеново построили ипподром.

— Этот праздник команды Мордовии и Татарстана готовили вместе. Мордовия рада встречать многочисленных гостей из разных регионов страны, — рассказал Артем Здунов.



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Маргарита Головатенко