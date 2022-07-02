Казань вошла в топ-10 направлений для путешествий россиян в июле

Казань вошла в десятку наиболее популярных направлений для путешествий россиян в июле этого года, согласно данным статистики Aviasales. Об этом сообщает ТАСС.



Наиболее популярным внутренним направлением стал Сочи — на него приходится порядка 17% купленных билетов. Также востребованными стали Стамбул и Анталья. Самым массовым направлением ближнего зарубежья стал Ереван — на столицу Армении приходится 2,9% всех купленных авиабилетов.

Также в топ-10 наиболее популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Махачкала и Минводы.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани стало чуть меньше туристов, но продолжительность отдыха увеличилась: если раньше в среднем гости приезжали в столицу Татарстана на два-три дня, то теперь — на пять-семь дней. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина: в этом году сложилась тенденция бронирования в гостиницах и небольших отелях с более демократичным ценником.



Татарстан вошел в число наиболее популярных регионов для отдыха в России в 2022 году. В списке также Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург, а еще Карелия, Северный Кавказ, Калининградская область, Алтай, Подмосковье, санатории средней полосы.

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Маргарита Головатенко