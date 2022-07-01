Туристов в Казани стало меньше, но увеличилась продолжительность отдыха

Фото: Максим Платонов

В Казани стало чуть меньше туристов, но продолжительность отдыха увеличилась: если раньше в среднем гости приезжали в столицу Татарстана на два-три дня, то теперь — на пять-семь дней. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина о сложившейся в этом году тенденции бронирования в гостиницах и небольших отелях с более демократичным ценником.



По ее словам, это может быть связано с некоторыми экономическими факторами. В то же время продолжительность отдыха, по данным крупных отелей, осталась на том же уровне. Вместе с тем загрузка отелей, по сравнению с 2021 годом, уменьшилась, но по сравнению с 2019-м — возросла.

Фото: Максим Платонов

— Вырос спрос на формат отдыха «как в курортных отелях». Люди, приезжающие в сегмент отелей 4—5 «звезд», ищут похожую модель отдыха. Интересуются возможностью остановиться в отелях с видом на кремль, у воды, — сказала Юшутина «Интерфаксу».

В Казань стало приезжать больше туристов на автомобилях — гости Казани при выборе отеля интересуются наличием парковки и возможностью размещения на ней машины. У большинства казанских отелей есть свои парковки, и проблем с размещением транспорта, как правило, не возникает, отметила она.

Казань оказалась в списке городов, которые россияне выбирают для отпуска: в столице Татарстана хотел бы отдохнуть 1% опрошенных.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко