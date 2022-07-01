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Татарстан вошел в число наиболее популярных регионов для отдыха в России

16:08, 01.07.2022
Татарстан вошел в число наиболее популярных регионов для отдыха в России
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в число наиболее популярных регионов для отдыха в России в 2022 году. В списке также Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург, а еще Карелия, Северный Кавказ, Калининградская область, Алтай, Подмосковье, санатории средней полосы и Татарстан, сообщает ТАСС.

Размещение на российских курортах подорожало на 12—40%, что связано с пиком сезона и большим количеством туристов, ранее выбиравших отдых за границей, сообщил директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Фото: Максим Платонов

В Казани стало чуть меньше туристов, но продолжительность отдыха увеличилась: если раньше в среднем гости приезжали в столицу Татарстана на два-три дня, то теперь — на пять-семь дней. Вместе с тем загрузка отелей, по сравнению с 2021 годом, уменьшилась, но по сравнению с 2019-м — возросла.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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