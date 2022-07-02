В Татарстане за сутки зарегистрировали 42 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 2 июля в Татарстане зарегистрировано 152 642 случая COVID-19.

Выздоровели за весь период 149 154 татарстанца, в том числе 162 за минувшие сутки. Госпитализировали еще 50 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

Умерли за весь период 1 995 заболевших коронавирусом татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировали.

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Маргарита Головатенко