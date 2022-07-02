Главное о коронавирусе на 2 июля: QR-коды продолжат выдавать, коллективный иммунитет в России упал до 18,6%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане оставят в силе часть антиковидных ограничений



За последние сутки в Татарстане выявлено 42 случая заражения коронавирусом. Всего на 2 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 642. Выздоровели за весь период 149 154 человека, в том числе 162 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 50 человек.

Вице-премьер Татарстана и руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева рассказала, что в республике еще действует ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. На данный момент вопрос их приостановки или отмены не обсуждается. В частности, они касаются ежедневного измерения температуры сотрудников перед началом рабочего дня, необходимости дезинфекции мест общего пользования и проветривания помещений каждые два часа. Также сохраняется обязательное ношение масок в медучреждениях.

Фото: Максим Платонов

Лейла Фазлеева также заявила, что не планируется менять и статус масочного режима в Татарстане. Сейчас требование обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах приостановлено, а не отменено. Такая ситуация пока сохранится. Кроме того, продолжает действовать и запрет на использование кальянов в заведениях общественного питания.

В Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 531 906 человек. За неделю их число выросло на 2 568, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Завершили курс вакцинации против коронавируса, то есть получили оба компонента прививки, 2 466 573 татарстанца. За минувшие семь дней их в республике стало больше на 4 362.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане за неделю опустился на 2,9%. По состоянию на 1 июля, он оценивается в 12%.

Фото: Максим Платонов

Отмена антиковидных ограничений в России — не повод говорить о «закончившемся коронавирусе» или о завершившемся периоде распространения заболевания, считает замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. В республике продолжают работу инфекционные госпитали, пациенты обращаются за помощью ежедневно.



В Кремле сохраняется масочный режим после отмены антиковидных ограничений

За последние сутки в России выявили 3 285 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 488 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 436 679 человек, а выздоровевших — до 17 865 093. За сутки болезнь унесла жизни 51 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 381 216 человек.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России упал с 21,5% до 18,6%. В стране привито 92 906 887 человек. Из них 88 507 589 граждан завершили курс вакцинации.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уверен, что отмена в стране ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, стала возможной благодаря массовой вакцинации «Спутником V». По его словам, эта вакцина не только позволяет успешно противостоять коронавирусу и всем его штаммам в разных государствах, но и в будущем может быть использована для эффективной борьбы с новыми глобальными биологическими вызовами.

Фото: Максим Платонов

В Кремле сохраняется режим «повышенной предосторожности», в том числе ношение масок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Режим продолжает действовать, хотя Роспотребнадзор отменил последние антиковидные ограничения.

Роспотребнадзор сообщил, что решение об отмене ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу не влияет на рекомендации о проведении повторных прививок. По-прежнему действует правило, согласно которому ревакцинацию нужно проходить раз в полгода.

Фото: Максим Платонов

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса нужно продолжать, она позволит завершить эпидемию существенно раньше. Он отметил, что основания для снятия ограничений в России есть, но в случае роста заболеваемости в три-четыре раза их могут возобновить.

Пресс-служба Кабмина России сообщила, что правительство не снимает ограничений на выезд за пределы страны через сухопутные границы, несмотря на отмену коронавирусных ограничений Роспотребнадзором. В стране действует распоряжение правительства от 27 марта 2020 года, выпущенное в период пандемии COVID-19. Документ ограничил выезд из страны через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, а также речные погранпункты.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, может способствовать развитию въездного туризма в Россию. По его мнению, снятие ограничений является одним из маркеров безопасности путешествий. Он также отметил, что ранее большинство регионов уже сняли соответствующие ограничения. Но тем не менее снятие масочного режима показывает, что Россия успешно борется с коронавирусом и дает людям спокойно путешествовать.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что организация не исключает роста заболеваемости COVID-19 в стране этим летом, также возможно совместное распространение с гриппом. «Мы все еще находимся в пандемии COVID-19, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций», — подчеркнула эксперт.

Фото: Максим Платонов

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав, несмотря на отмену ограничений, продолжит оформлять сертификаты с QR-кодами о вакцинации против COVID-19 и дальше. На данный момент зарегистрировано семь препаратов: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Доктор медицинских наук, профессор Василий Власов рассказал, что коронавирус никуда не исчезнет и продолжит свое существование в мире, хотя последствия заражения будут уже не столь опасны. По его словам, нужно проявлять осторожность, ведь в странах Западной Европы и США уже наблюдается очередной всплеск заболеваемости. Хотя он и не выглядит сейчас таким большим как ранее, но вероятность подъема заболеваемости в России весьма велика, отметил Власов.



Кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий заявил, что пандемия COVID-19 идет на спад, и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ковидных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение. Однако эксперт предупредил, что в дальнейшем Россия еще не раз столкнется с новыми пандемиями и к такому повороту событий нужно быть готовыми как на уровне их упреждающего определения и купирования ситуации, так и на этапе мониторинга.

Иммунолог Владимир Болибок сообщил, что относительно последних месяцев пандемии обстановка в России нормализовалась, но жителям страны не стоит расслабляться. По его словам, россиянам по-прежнему стоит регулярно ревакцинироваться, чтобы дополнительно себя обезопасить. Он также подчеркнул, что грипп никуда не ушел, хотя в годы пандемии заболеваемость им сильно сократилась. Причиной этого стали как раз защитные меры — обязательное ношение средств индивидуальной защиты, а также ограничения на передвижение как внутри страны, так и за границу.

Фото: realnoevremya.ru

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил, что еще рано праздновать победу над коронавирусом. По его мнению, сейчас не стоит отменять все ограничения, введенные в период серьезного обострения инфекции. Кроме того, необходимо продолжать проводить мониторинг за циркуляцией вируса COVID-19.

Профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер заявила, что решение Роспотребнадзора по отмене введенных ранее из-за распространения COVID-19 ограничений обосновано цифрами по интенсивности эпидемии и прогнозами научных экспертов. По ее словам, во всех регионах страны налажена система лабораторного и клинического мониторинга, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекцией.

Рост числа заражений в Европе

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 548 474 986 человек, 6 337 805 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 821 971). На второй строчке — Индия (43 486 326), на третьей — Бразилия (32 434 063), на четвертой — Франция (31 410 383), на пятой — Германия (28 392 629).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 017 817). За ними следуют Бразилия (671 700), Индия (525 168), Россия (373 456, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 747).

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. Об этом сообщил проект Truth Over News газеты The Epoch Times. Как отмечает ведущий проекта, Сакс считает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии. Однако «невероятное открытие Сакса было отодвинуто на задний план директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом, когда тот, как утверждают, признался высокопоставленному европейскому политику, что коронавирус, скорее всего, был создан в уханьской лаборатории», добавили в Truth Over News.

Власти Таиланда смягчили коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Согласно нововведениям, с пятницы, 1 июля, для всех путешественников отменяется требование обязательной регистрации в Thailand Pass. Также въезжающие в страну отдыхающие больше не обязаны приобретать медицинскую страховку с минимальным покрытием в $10 тысяч. Теперь прибывающим в королевство туристам достаточно иметь при себе сертификат о вакцинации или результаты ПЦР- или антиген-теста, сделанные за 72 часа до вылета.

Фото: commons.wikimedia.org

Число инфицированных коронавирусом в Великобритании выросло за неделю на 32%, достигнув 2,3 млн человек. Об этом сообщила Национальная статистическая служба Соединенного Королевства. Так, по ее информации, это самое большое число зараженных коронавирусом за последние два месяца. Основными факторами, которые привели к такой ситуации, называется распространение новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности, BA.4 и BA.5, и других доминантных штаммов.

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявил, что показатели по коронавирусу в Европе начали расти. Так, показатель уведомлений о случаях заболевания за 14 дней на 25-й неделе в Евросоюзе и Европейской экономической зоне составил 694,1 на 100 тысяч человек против 518,6 на 24 неделе. Этот объединенный показатель увеличивается третью неделю, говорится в материалах Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC).

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Максим Кокунин