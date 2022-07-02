В Татарстане изношены более 60% коммунальных сетей

В Татарстане изношены более 60% коммунальных сетей. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов в программе «Интервью без галстука».



По его словам, при этом ремонтные работы проводятся на 2% сетях в год, когда потребность составляет 7—10% в год.

Фролов отметил, что у муниципалитетов, республики и на федеральном уровне не принято источников финансирования, кроме тарифного. Однако обсуждается принятие федеральной программы модернизации инженерной инфраструктуры. Замминистра строительства выразил надежду, что в ближайшее время источник будет определен.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с 1 июля подорожали все виды коммунальных услуг до 6,2%. Жители получат платежку с новыми тарифами в августе. «Реальное время» выясняло: рост тарифов на ЖКУ в Татарстане на 6,2% — это много или мало?

Недавно «Реальное время» разбиралось, на сколько вырастут тарифы в Казани. Заместитель председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимур Халиков объяснял, что тарифная нагрузка на потребителей республики выросла из-за давления инвестиционных программ региональных монополистов на 20,4 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко