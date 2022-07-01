В Казани до 2 августа ограничат движение по улице Габишева

В Казани частично ограничат движение по улице Габишева, возле здания №14а, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Движение ограничат с 5 июля, оно будет действовать до 2 августа. Это связано с проведением работ по устройству заезда и автомобильной парковки. Для движения закроют проезжую часть и тротуар возле здания.

Фото: kzn.ru

В Казани частично ограничат движение по улицам Айвазовского и Волкова. С 6 по 15 июля для движения закроют участки возле домов №22/48 и №27б на ул. Айвазовского, а также возле дома №46 на ул. Волкова. Это связано с работами на сетях коммуникаций.



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Маргарита Головатенко