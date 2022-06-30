В Казани ограничат движение по улицам Волкова и Айвазовского

В Казани частично ограничат движение по улицам Айвазовского и Волкова. Распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

С 6 по 15 июля для движения закроют участки возле домов №22/48 и №27б на ул. Айвазовского, а также возле дома №46 на ул.Волкова. Это связано с работами на сетях коммуникаций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С сегодняшнего дня из-за реконструкции магистрального тепловода ограничено движение по улице Волгоградской. Участок от здания №47 до здания №49 на ул. Волгоградской закрыли до 6 июля.



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Татьяна Леухина