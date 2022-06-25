Казань вошла в список наиболее популярных направлений для туризма

Казань оказалась в списке городов, которые россияне выбирают для отпуска: в столице Татарстана хотел бы отдохнуть 1% опрошенных, согласно результатам опроса среди 500 респондентов в период 7—22 июня сервиса по поиску работы SuperJob.



43% россиян считают идеальным отпуск в России: «Нечего кормить иностранцев и везти им свои деньги!» В противовес им 31% предпочтет отдых за границей: «Соотношение цена-качество несравнимы с отдыхом в РФ».

Сторонники отдыха в России скорее предпочтут Сочи и Адлер (13%), Крым (12%) и Санкт-Петербург (8%). По 6% хотели бы провести отпуск на курортах Краснодарского края или в своем родном городе. Москву считают идеальным местом для отпуска 4% опрошенных.

Те, кто мечтает об отдыхе за рубежом, предпочтут провести отпуск в Турции (13%), Италии (10%), Испании (8%), Таиланде (7%) и ОАЭ (5%). 4% считают, что идеальный отдых — это отдых в США.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным недавнего исследования, больше половины опрошенных казанцев (51%) планируют в этом году путешествие по России. Еще 35% казанцев собираются отдыхать за границей, а 13% респондентов планируют отдых за городом или на даче.

Маргарита Головатенко