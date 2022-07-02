Спецпредставитель президента заявил, что самолетной техники в России хватит на три-четыре года

Старых запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники хватит еще на три-четыре года использования. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

— Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Импортозамещение должно быть точечным, акцентированным только на ключевых логистических цепочках, отметил Иванов.

Сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин предупредил, что в ближайшие годы строители столкнутся с необходимостью массовой замены импортной техники.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщал, что безопасная эксплуатация в стране иностранных самолетов Boeing и Airbus в условиях санкций продлится в течение пяти лет. Такие подсчеты произвел Минтранс. Тем временем правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. До 2030 года в стране намерены выпустить 70 самолетов Ту-214, напомнил Юрий Борисов. Их собирает Казанский авиационный завод им. Горбунова (входит в ПАО «Туполев»).



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Татьяна Леухина