Стоимость электромобиля «Атом» составит 2,9—4 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Цена российского электромобиля «Атом» предварительно составит от 2,9 млн до 4 млн рублей, а запуск производства намечен на середину 2025 года.

«К началу 2026 года планируется закрыть потребности тех, кто предзаказал электромобиль (несколько тысяч частных пользователей). При этом несколько тысяч электромобилей уже включены в график отгрузок для бизнес-сегмента — каршеринга и таксопарков», — сообщил гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк. Сборка будет размещена в Москве. «В настоящее время мы сфокусированы на сотрудничестве с заводом «Москвич», который обладает значительной производственной мощностью и способен выпускать порядка 180 тысяч единиц продукции в год. Поэтому мы приходим к выводу, что эта производственная мощность более чем достаточна как для создания электромобилей «Атом», так и для автомобилей «Москвич», — заявил он.

Кроме того, компания изучает возможность налаживания сборочного производства в Узбекистане. «На встрече президентов России и Узбекистана обсуждался вопрос производства электромобилей «Атом» в Узбекистане для местного рынка и стран Средней Азии, — рассказал он в интервью ТАСС. — Мы прорабатывали эту идею с несколькими партнерами. Оказалось, что автомобильный рынок Узбекистана очень интересен: он имеет значительный объем, и около 6% всех продаваемых автомобилей в этой стране — это электромобили. Поэтому мы планируем продолжить исследование этого перспективного направления».



Производитель утвердил дизайн автомобиля в мае этого года, тестовые испытания начнутся в этом году.



Луиза Игнатьева