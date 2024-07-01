Реконструкция полигона промышленных отходов НКНХ близится к завершению

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

85% составляет общий прогресс реализации проекта по реконструкции полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима», сообщается в пресс-релизе компании.

Решение о масштабной реконструкции полигона промышленных отходов, не подлежащих утилизации или переработке, было принято СИБУРом в 2022 году. Проект общей стоимостью 1,77 млрд рублей реализуется в рамках Соглашения о взаимодействии между нефтехимической компанией и Росприроднадзором. Цель проекта — снижение воздействия на окружающую среду и увеличение времени полезной эксплуатации объекта.

Рекультивация и реконструкция карт уже практически завершена, построена сплошная подземная противофильтрационная (предотвращающая выход грунтовых вод за территорию полигона) завеса из шпунтованного ограждения площадью 13 тыс. кв. м., смонтированы противопожарные резервуары, завершено строительство пруда-регулятора и дренажной линии. Ведутся работы по рекультивации, благоустройству и обеспечению освещения территории. Завершается укладка геомембраны, призванной обеспечить полную герметичность площадки.