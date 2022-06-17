В России безопасная эксплуатация Boeing и Airbus продлится в течение 5 лет, подсчитали в Минтрансе

По подсчетам Минтранса России, безопасная эксплуатация в в стране иностранных самолетов Boeing и Airbus в условиях санкций продлится в течение пяти лет. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

— Тот парк самолетов Airbus и Boeing, который сегодня зарегистрирован в российском реестре, обеспечивает перевозки внутри страны — мы не можем летать туда (за границу — прим.ред.). Естественно, стоит проблема безопасной эксплуатации этих самолетов на этом периоде, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24" (цитата по «Интерфаксу»).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он допустил, что ситуация с запчастями самолетов может решиться при налаживании параллельного импорта, запуске российского производства.

— Но все она безусловно не сможет воспроизвести — у нас нет ни технической, ни технологической документации. Поэтому, по всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть, — сказал Борисов.

На этой неделе он сообщал, что в России для запуска массового серийного производства самолетов различных классов понадобится от 3 до 5 лет.



Вчера министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российским авиакомпаниям планируется поставить свыше 1 тысячи самолетов для нужд гражданской авиации до 2030 года.

Ранее генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — больше 500 с использованием высоких технологий в России. Такие самолеты, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, уже значительно готовы.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Леухина