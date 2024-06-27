В Татарстане создадут первый в России акселератор стартапов для оборонной отрасли

Фото: Максим Платонов

В Татарстане будет реализован уникальный проект — первая в России программа поддержки стартапов, ориентированных на оборонную отрасль. Акцент будет сделан на развитии технологий в области беспилотной техники, искусственного интеллекта, систем связи, микроэлектроники, а также виртуальной и дополненной реальности. Об этом на пресс-конференции сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.



— Для выращивания технологических предпринимателей и стартапов у нас ведется комплексная работа. Важный технологический фокус сегодня — это военная промышленность. Вы видите, как искусственный интеллект, связь, дроны используются в театре военных действий, — сказал он.

Компании, участвующие в проекте, получат доступ к экспертному обучению, смогут работать с профессионалами и пользоваться лабораториями для проектирования решений. Также они смогут тестировать свои разработки на действующих оборонных линиях для оценки их эффективности.

Проект реализуется при поддержке Главного управления инновационного развития Минобороны.

Напомним, 28 мая раису Татарстана Рустаму Минниханову на заседании Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» представили инновационные проекты для промышленности.