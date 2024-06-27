КНДР планирует поставлять в Россию яблоки и женьшень

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт встретился с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором, передает «Интерфакс». Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Россией и КНДР.



Российская сторона выразила готовность к сотрудничеству в области диагностики болезней животных и намерена поставить в КНДР порядка 30 тест-систем для этого, а также образцы вакцин, включая научное сопровождение.

Кроме того, была достигнута договоренность установить прямые контакты для ускорения взаимодействия между службами по вопросу взаимных поставок. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в области карантина растений.

В ходе визита члены делегации КНДР посетили приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» и Дальневосточный филиал ФГБУ «ВНИИКР». В ближайших планах делегации — ознакомление с работой ВНИИ защиты животных и Московского филиала ФГБУ «ВНИИКР» во Владимире и Москве.

Напомним, 19 июня в Пхеньяне завершились российско-корейские переговоры с участием Владимира Путина и Ким Чен Ына. Общение лидеров прошло в широком составе и продлилось более полутора часов.