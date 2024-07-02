Ильшат Фардиев: «Вся Россия увидела, что команда Татарстана — сильнейшая в стране»

Интервью с президентом Федерации лыжных гонок Татарстана — о том, как 10 лет назад Татарстан отказался от параллельного зачета

Ильшат Фардиев в комплексе в Мирном . Фото: Максим Платонов

Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира лыжник Александр Большунов накануне опроверг свой переход в сборную Татарстана, заявив «Чемпионату», что продолжит выступать за Архангельскую область. Немногим ранее лучших спортсменов республики, успешно выступивших в зимних видах спорта в сезоне 2023—2024 годов, чествовали в Доме правительства РТ. Представлял отряд лучших «зимников» президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев, чьи подопечные завоевали самые высокие награды. «Реальное время» публикует интервью с руководителем команды чемпионов.

«Наши ребята и девушки — наши герои на лыжне»

— Ильшат Шаехович, татарстанские лыжники — пятикратные чемпионы России, семикратные обладатели Кубка России, четырехкратные победители Комплексного зачета. Но победа в нынешнем сезоне вдвойне почетна, потому что сборной Татарстана стало гораздо сложнее в сезоне с повысившейся конкуренцией.

— Когда наши сильнейшие лыжники соревновались на международных соревнованиях, то мы всегда думали, что интересно было бы побеждать в стартах с участием лидеров. Сейчас это стало реальностью. Как руководитель Федерации лыжных гонок Татарстана я ранее только мечтал о такой конкуренции, и она случилась! Это увеличило спортивный интерес к гонкам и азарт самих участников. Происходила жесткая борьба, что нужно для роста мастерства, как и должно быть. Самый яркий пример — Спартакиада сильнейших по зимним видам спорта. Мы вырвали победу. При созданных условиях численного равенства, притом что в одном месте сосредоточились самые сильные лыжники-гонщики страны, что подтверждают сами регионы, вся Россия увидела, что команда сборной Татарстана по лыжным гонкам — сильнейшая в стране.

— А как конкретизировать вклад отдельных лыжников в общую командную победу?

— Вспоминается золото в мужской эстафете: Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов. Что творилось на трибунах ЛБК «Жемчужина Сибири» во время гонок! И это высоко оценили наши спортсмены. Серебро в спринте и масс-старте, 50 км — Сергей Ардашев. Бронза в командном спринте у Ардашева и Горбунова. Бронза в спринте у Дарьи Непряевой, которая отличилась еще и в командном спринте, как и Анастасия Доценко. В женской эстафете — Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина и Доценко. Мы к этому шли шаг за шагом, наши ребята и девушки — наши герои на лыжне. Золото эстафеты стало тем самым порогом для команды, с которого начались медали высшего образца сезона.

Кубок России — это семь этапов, проходящих в разных городах страны. Перед заключительным этапом в командном зачете Кубка России сборная республики лидировала с отрывом от ближайших соперников в более чем 1000 очков. Догнать нас было нереально, и по большому счету на заключительный этап в Кировск (Мурманскую область) команда Татарстана уверенно ехала за Кубком. Самой сложной и в то же время самой интересной стала заключительная гонка — это был масс-старт, где 8 километров дистанция шла по относительной равнине и два километра спортсмены поднимались в гору, где перепад высоты в 650 метров. И там татарстанские лыжники показали себя: Анна Суркова, Лидия и Иван Горбуновы, Виктор Иванов. Неизменно в нашей команде: завоеванный Кубок — победа каждого в сборной, работа всех в федерации.

Ильшат Фардиев всегда рядом с Еленой Вяльбе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Есть возможность дома проводить интересные старты»

— В какой-то момент казанские любители лыжных гонок обеспокоились, что республиканская федерация начала делать ставку на Камский лыжный марафон, куда поехало практически все руководство.

— Нет, для нас эти традиционные соревнования важны в равной мере. Просто вы напоминаете о событии, когда Камский лыжный марафон отмечал круглую дату, что совпало с желанием наших прославленных чемпионов Александра Завьялова, Николая Зимятова посетить Набережные Челны. Мы же, со стороны федерации, стараемся структурно объединить лыжников разных районов Татарстана, то же Закамье, например. Мы создали работающее «плечо» Агрыз — Челны, к которым подтянули Актаныш, Елабугу, Мензелинск, Сарманово. Объясняется это тем, что каждой структуре федерации не так просто оказывать помощь, например, при проведении соревнований. Там же у нас есть прекрасная трасса при спорткомплексе «Ялта-Зай», мы должны задействовать ее в полной мере. Если мы не будем ее загружать или тот же лыжно-биатлонный комплекс в Мирном, «Федотово», зеленодольский «Маяк», то не сможем в будущем конкурировать с другими сильными лыжными регионами в России.

В «Ялту-Зай» обязательно должны ездить воспитанники лыжной школы имени олимпийского чемпиона Федора Симашева, иметь такую профессиональную базу и не давать юным лыжникам знакомиться с ней — непростительно. Тот же ГЛК «Федотово» может готовить не только лыжников, но и горнолыжников либо помогать классическим лыжникам обучаться езде с подъема, что обязательно может пригодиться в дальнейшем на гонке по трассе с большими перепадами высот. Лыжники Закамского региона должны использовать эти трассы в полной мере. Заволжье должно быть ориентировано на названный мною «Маяк». Все перечисленные мной трассы должны стать трассами, которые готовят будущих чемпионов страны, а в административном плане нужно «завязывать» близлежащие к этим трассам районы.

— Как спортсмены воспринимают отсутствие международного сезона?

— Все как есть, так и живем. При этом проходят новые интересные гонки в стране. Только в Татарстане таких можно назвать две. Первая — «Олимпийские надежды», вторая — «Вечерняя шоу-гонка» в Мирном с участием олимпийских чемпионов и юных звезд спорта страны. Имея лимоны, делаем лимонад, делаем все, чтобы выросло уверенное новое поколение чемпионов и укрепились нынешние чемпионы. С моей точки зрения, от этого не в восторге и зарубежные лыжники, теряющие конкуренцию. Я думаю, сейчас есть возможность дома проводить интересные старты, все, что касается Кубка России, чемпионата страны, новые старты, в общем, все, что есть внутри страны. Зато на них мы можем видеть наших чемпионов, что делает их еще интересней.

На трассе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«В спорте не загадывают, в спорте тренируются, вырабатывают стратегию»

— Иногда градус борьбы зашкаливает, и был эпизод одного из внутренних стартов, когда два наших лидера сборной страны столкнулись между собой не на шутку.

— На чемпионате России у Ивана Горбунова было серебро, про которое говорили «финиш с историей» — это финиш между двумя чемпионами. В спорте не загадывают, в спорте тренируются, вырабатывают стратегию, а дальше — берут и делают. Тот финиш Ивана болельщики в соцсетях назвали «зацепка за победу», мы не загадывали, мы верили, что наши спортсмены возьмут и сделают. Так и вышло.

С высоты своего опыта вспоминаю, как у меня возникло недоразумение с одним главой администрации на заре моей работы в «Татэнерго», и тогда первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев пригласил нас обоих и задал вопрос: «Что происходит, когда два горных козла встречаются на узкой тропинке»? Что ответишь? Правду, что они толкают друг друга и падают. Мы друг друга поняли, инцидент был исчерпан. Поэтому я адресую всем нашим лидерам: вести между собой жесткую, конкурентную борьбу, при этом полную уважения друг к другу. Это норвежцам мы не должны уступать, финнам, а в борьбе между собой показывать пример взаимоуважения.

— Кстати, приближается юбилейная дата — 10 лет с того момента, когда Татарстан 24 июля 2014 года в одностороннем порядке отказался от параллельного зачета.

— Да, и тут бы я хотел затронуть вопрос селекции, есть проблемы. С массовостью у занимающихся в лыжных гонках по всей республике все нормально, но среди них надо искать наиболее одаренных. Вот, например, есть парень, который занимается хоккеем, но его заявляют на лыжные гонки. По равнине он бежит не очень, уступая конкурентам, но в гору поднимается так, что со стороны подумаешь, что это Клебо бежит. И этот парень все, что проигрывает на равнине, наверстывает на подъеме. Казалось бы, наш кадр, но он хоккей любит. Для настоящей борьбы, для настоящих побед нужно, чтобы и душа к этому виду спорта тянулась. Кстати, я изучал историю Клебо, как его дедушка учил лыжным гонкам, какие советы давали ему. Или взять нашего Андрея Ларькова, я ему всегда говорил, чтобы он оставлял силы на последний подъем. И что вы думаете? На олимпийском «полтиннике» в Пхенчхане Андрей именно на последнем подъеме сумел оторваться от норвежца Сундбю и убежать от него к бронзовой олимпийской медали.

— Нас иногда упрекают в том, что в сборной много спортсменов из других регионов.

— Так пусть критики начнут с упреков тем, кто до сих пор практикует параллельный зачет, усложняя наше существование в этих условиях.

Коньковый ход. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Наши юниоры заявили о себе как об одной из сильнейших команд в своем возрасте»

— Долгое время говорили, что есть все возможности подтянуть молодежь ближе к тридцатке сильнейших.

— И что показывают юниоры в этом сезоне? Командный зачет Первенства России среди юниоров 19—20 лет: первое место — Республика Татарстан.

Возьмем первенство России (19—21 год). Побеждает Владислав Осипов, он же вместе с парнями Амиром Сунгатуллиным, Владимиром Митрошиным, Вячеславом Мамичевым завоевывает золото в эстафете. Благодарность тренерам — Роману Шмелеву, Дмитрию Ходыреву, Александру Завьялову.

А итоги Первенства России 2021—2023 годов? В масс-старте золото приносит Дарья Непряева. В эстафете ее успех повторяет мужская команда: Сергей Забалуев, Владислав Осипов, Виктор Иванов, Сергей Волков. В спринте у Непряевой — серебро, а у Забалуева — бронза. Третье место у девушек в эстафете — Алина Валиуллина, Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Екатерина Мегедь. Наши юниоры безапелляционно по сумме набранных баллов заявили о себе как об одной из сильнейших команд в своем возрасте.

— Помню, что из Татарстана уезжали Утробин, Симашев, Сафин и мы выступали как некая провинциальная школа подготовки для столиц.

— Ранее я сам участвовал в вопросах селекции, хотел вернуть на историческую родину спортсменов. Видел, что у спортсменки татарское имя, да еще и муж татарин, предлагал: «Айда к нам в сборную». Или же был лыжник, воспитанный у нас, но затем перешедший в команду другого российского региона. Сколько раз я ему предлагал вернуться.

Сейчас уже сами тренеры сборной названивают, готовые предложить того или иного кандидата в сборную, потому что это финансы, там же не только зарплата ему, тренеру, но и инвентарь, экипировка, оплата сборов — на полном обеспечении. И сейчас мы проводим уже не набор, а отбор, чтобы результаты были, а главное, по человеческим качествам чтобы нам подходили. У нас же есть группа опытных «долгожителей» команды — Андрей Ларьков, Артем Николаев, Алия Иксанова и Анастасия Доценко. Всегда слушаем их мнение перед приглашением того или иного спортсмена, чтобы была совместимость, потому, что им вместе ездить на сборы, участвовать в соревнованиях.

На старте. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В итоге из приехавших из других регионов кто-то уже успел завершить карьеру, но не уехали обратно, а остались в сборной Татарстана: кто-то перешел на тренерскую работу, стал массажистом или занял важнейшую должность в сервис-группе. К нам пришел целый коллектив из Удмуртии, ребята очень немногословные. «Чего хотите?» — спрашиваю. «Хотим всей командой перейти», — отвечают. — «Ну хорошо, нет вопросов». Мне, конечно, высказывали претензии из региона, но там все и всё понимают, сетуют, что нет финансирования, чтобы удержать своих спортсменов. А это значит, либо они все равно уйдут, либо к нам, либо в какой другой регион, либо вообще закончат со спортом.

Из тех, кто не откликнулся на приглашения, потом готовы были перейти. Но теперь уж извините, что называется, поезд ушел с полностью укомплектованным составом. А из приглашенных тогда из Удмуртии людей мы сейчас выделили тренера Дмитрия Ходырева и замкнули на нем сильнейших лыжников из Закамского региона — Агрыза, Челнов, с которыми он работает. Там заработала цепочка по подготовке резервов.

