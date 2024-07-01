«Ак Барс» построит для ВМФ России корабли с дополнительной защитой от дронов

Судостроительная корпорация «Ак Барс» будет строить малые ракетные корабли (МРК) проектов 22800 «Каракурт», 21631 и других водоизмещением порядка 1,5—2 тысяч тонн. Об этом заявил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов, сообщают РИА «Новости».

По словам Мистахова, при строительстве новых кораблей будет учтен опыт специальной военной операции. В частности, МРК получат дополнительную защиту машинного отделения от морских дронов. Это позволит обезопасить наиболее уязвимую часть корабля.

— Противник понимает, что его основная задача — сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это «узкое место» на всех кораблях. Это сердце корабля… И мы сделаем дополнительную защиту, — сказал Мистахов.

Ранее стало известно, что до конца текущего года предприятия «Ак Барса» произведут шесть кораблей — пять малых ракетных и один патрульный. Часть из них уже находится на испытаниях, часть — в строительстве. На многих кораблях установят зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».