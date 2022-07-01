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Хуснуллин предупредил о проблемах со строительной техникой в ближайшие годы

12:45, 01.07.2022 1
Хуснуллин предупредил о проблемах со строительной техникой в ближайшие годы
Фото: kremlin.ru

В ближайшие годы строители столкнутся с необходимостью массовой замены импортной техники. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Сейчас на стройках занято большое количество импортной техники.

— Год-два-три она проработает, а дальше надо думать, чем ее заменять, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уже сейчас нужно думать о замене строительной техники на аналоги российского производства или дружественных стран, отметил вице-премьер России.

В конце марта в Минстрое России сообщали, что занимаются поиском новых поставщиков строительных материалов в Китае, Турции, Индии, Иране и других странах. Активное сотрудничество продолжается с Узбекистаном, Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспорт

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:11
    думать когда надо? год два три? надо ждать? решаем проблемы по мере поступления.
    сейчас не надо думать. Таков бизнес стандарт бизнес процессов .Кстати так кабмин работает
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