Хуснуллин предупредил о проблемах со строительной техникой в ближайшие годы
В ближайшие годы строители столкнутся с необходимостью массовой замены импортной техники. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Сейчас на стройках занято большое количество импортной техники.
— Год-два-три она проработает, а дальше надо думать, чем ее заменять, — приводит «Интерфакс» его слова.
Уже сейчас нужно думать о замене строительной техники на аналоги российского производства или дружественных стран, отметил вице-премьер России.
В конце марта в Минстрое России сообщали, что занимаются поиском новых поставщиков строительных материалов в Китае, Турции, Индии, Иране и других странах. Активное сотрудничество продолжается с Узбекистаном, Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном.
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комментарии
сейчас не надо думать. Таков бизнес стандарт бизнес процессов .Кстати так кабмин работает