Главное о коронавирусе на 1 июля: в России отменяют ограничения, а в Европе ожидают рост заболеваемости
В июне заболеваемость COVID-19 в Татарстане сократилась более чем в два раза
За последние сутки в Татарстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Всего на 1 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 600. Выздоровели за весь период 148 992 человека, в том числе 163 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 47 человек.
- В июне в Татарстане выявили 2 481 случай заражения коронавирусом. Это на 54,5% меньше, чем в мае этого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Так, в мае в республике зарегистрировали 5 451 случай коронавируса. Как заявляла заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, снижение числа заражений наблюдается с восьмой недели 2022 года, с 21 февраля.
- Кроме того, в июне этого года в республике не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19. Всего в республике коронавирус стал причиной смерти 1 995 человек. Последний раз федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщал о летальных исходах, причиной которых стал коронавирус, 25 мая — умерли два татарстанца. Всего за последний месяц весны COVID-19 унес жизни 18 жителей республики.
- Ассоциация АТП Татарстана обратилась к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой отменить решение Министерства транспорта РТ и выплатить компенсации по QR-кодам за январь и февраль 2022 года. По словам председателя организации Сергея Темлякова, из-за введения QR-кодов на транспорте перевозчики столкнулись со множеством проблем. Во-первых, это нагрузка на водителей и кондукторов из-за дополнительной работы. Второй пункт вытекает из предыдущего — сотрудники «пачками» писали заявления на увольнение, а после отмены QR-кодов не вернулись на предприятия.
Роспотребнадзор: рост заражений «омикроном» летом маловероятен
За последние сутки в России выявили 3 155 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 388 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 433 394 человека, а выздоровевших — до 17 861 605. За сутки болезнь унесла жизни 53 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 165 человек.
- Роспотребнадзор отменяет в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Однако, как отмечает ведомство, в случае ухудшения эпидемической обстановки они могут быть восстановлены. Поясняется, что решение об отмене антиковидных ограничений приняли в связи с «устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса по COVID-19», которое наблюдается в течение последних четырех месяцев. Вместе с этим Роспотребнадзор сохраняет «противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом».
- Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом «омикрон», летом, сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что в настоящее время устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах. Кроме того, в ведомстве сообщили, что почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, а интенсивность эпидпроцесса падает.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в России. По его словам, это неверное решение, потому что эпидемия COVID-19 не закончилась и до сих пор продолжается, причем в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки (США) даже наблюдается рост заболеваемости. Однако летальность, по словам эксперта, намного ниже, чем была раньше.
- Власти Санкт-Петербурга продлили антиковидный режим, отменили ограничение на число посетителей свадебных церемоний и установили требование по вакцинации сотрудников госучреждений и предприятий. Отмечается, что теперь государственным унитарным предприятиям и госучреждениям города рекомендовано обеспечить к 1 сентября формирование коллективного иммунитета у не менее 80% сотрудников. Вместе с этим действие всех других, ранее не отмененных ограничений, продлевается по 31 августа.
- Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля. Уточняется, что соответствующее решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Так, количество госпитализаций в день за последние две недели не превышает девяти по региону, новых случаев коронавируса — не более 35 в день.
- Осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов заявил, что доля привитого от коронавируса населения региона достигла 96% от общего числа тех, кто подлежит вакцинации. При этом глава ведомства отметил, что на ревакцинацию жители области идут неактивно, а без повторной прививки будет невозможно добиться стойкого коллективного иммунитета, что может привести к новым вспышкам заболевания.
- Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что коечный фонд, требуемый для больных коронавирусом в регионе, с февраля 2022 года сократился в 14 раз. Так, по его данным, в феврале 2022 года — на пике пятой волны коронавируса — в регионе было развернуто 6,2 тысячb коек. В июне их количество снизилось до 447. Всего в регионе готовы к развертыванию 10 тысяч коек. Никитин отметил, что в области больше месяца регистрируют около 100 случаев заражения в сутки, в следствии чего отменили практически все ограничения.
COVID-19 мог попасть в КНДР из Южной Кореи
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 547 500 575 человек, 6 335 874 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 623 593). На второй строчке — Индия (43 469 234), на третьей — Бразилия (32 358 018), на четвертой — Франция (31 285 317), на пятой — Германия (28 293 960).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 017 266). За ними следуют Бразилия (671 416), Индия (525 139), Россия (373 404, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 716).
- Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов сообщил, что в стране в последнее время число выявленных случаев заражения превысило 100 человек, поэтому власти могут вернуть карантинные меры. Стоит отметить, что, по данным на 29 июня, в Казахстане за последние сутки выявили 137 случаев заражения коронавирусом. Население республики составляет около 19 млн человек.
- Шанхайский Диснейленд 30 июня открылся после более чем трехмесячного перерыва. Напомним, ранее он закрывался из-за новой вспышки коронавируса. Сейчас его работу разрешили снова на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в городе. Теперь при входе в парк посетители должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позднее 72 часов назад, а также надеть маски и измерить температуру.
- Кроме того, в Шанхае постепенно возобновляется обслуживание в заведениях общественного питания. Отмечается, что рестораны, расположенные в районах, в которых отсутствуют зоны эпидемиологического риска, а также где за прошедшую неделю не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, могут начать обслуживать клиентов непосредственно в заведениях.
- Фармацевтические компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия) во второй половине этого года начнут клинические испытания совместно разработанной вакцины от коронавируса. В немецкой организации отмечают, что эта вакцина нового поколения, которая должна «обеспечить длительную защиту от разных вариантов» COVID-19. Препарат основан на укреплении Т-клеточного иммунитета, который в отличие от обычного, различает не сам вирус, а его фрагменты. Благодаря этому Т-клеточный иммунитет намного менее уязвим к мутациям вируса.
- Министерство иностранных дел КНДР назвало предложение США о поставке гуманитарной помощи политически мотивированным и посоветовало Вашингтону заняться борьбой с коронавирусом у себя в стране. По информации ведомства, в Пхеньяне предложение Соединенных Штатов поставить помощь в связи со вспышкой коронавируса в КНДР назвали «махинацией, направленной на достижение бесчестных политических целей»: «США пытаются избежать международной критики, говоря о гуманитарной помощи, хотя в то же самое время они пытаются изолировать и задушить нас», — заявили в министерстве.
- Вспышка COVID-19 в КНДР произошла после контакта северокорейского солдата и ребенка с «инородными» объектами на границе с Южной Кореей, полагают в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что 18-летний солдат по фамилии Ким и пятилетний ребенок по фамилии Ви контактировали с инородными вещами на холме возле казарм и жилых кварталов в Ипхо-ри в начале апреля. Стоит отметить, что за прошедшие сутки в КНДР выявили 4,7 тысячи жителей с повышенной температурой, а общее число пациентов с лихорадкой достигло 4,73 млн человек.
- Вместе с этим The Guardian сообщает, что в КНДР обвиняют запущенные с территории Южной Кореи воздушные шары во вспышке коронавируса, а государственные СМИ призывают граждан остерегаться «чужеродных предметов, приносимых ветром». Напомним, 12 мая Северная Корея признала первые случаи заражения COVID-19, что вызвало опасения по поводу катастрофы в области общественного здравоохранения в республике.
- Южнокорейские власти считают невозможным, что вспышка COVID-19 в КНДР началась после контакта жителей с предметом, попавшим туда из Южной Кореи: «Медицинские власти, организации, в том числе ВОЗ, специалисты едины во мнении, что инфицирование COVID-19 после контакта с вирусом, который находился на поверхности предмета, практически невозможно. Насколько нам известно, нет ни одного официально подтвержденного случая, когда заражение произошло через почту или другой предмет», — заявил заместитель официального представителя ведомства Чха Док Чхоль.
- Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что за последний месяц число случаев заражения коронавирусом в Европе выросло в три раза. По его словам, из-за отмены действовавших ранее в странах Европы ограничений, уровень распространения вируса этим летом будет высоким. «Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни», — подчеркнул Клюге.
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