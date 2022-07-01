Главное о коронавирусе на 1 июля: в России отменяют ограничения, а в Европе ожидают рост заболеваемости

Фото: Максим Платонов

В июне заболеваемость COVID-19 в Татарстане сократилась более чем в два раза

За последние сутки в Татарстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Всего на 1 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 600. Выздоровели за весь период 148 992 человека, в том числе 163 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 47 человек.

В июне в Татарстане выявили 2 481 случай заражения коронавирусом. Это на 54,5% меньше, чем в мае этого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Так, в мае в республике зарегистрировали 5 451 случай коронавируса. Как заявляла заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина, снижение числа заражений наблюдается с восьмой недели 2022 года, с 21 февраля.



Кроме того, в июне этого года в республике не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19. Всего в республике коронавирус стал причиной смерти 1 995 человек. Последний раз федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщал о летальных исходах, причиной которых стал коронавирус, 25 мая — умерли два татарстанца. Всего за последний месяц весны COVID-19 унес жизни 18 жителей республики.



Фото: Максим Платонов

Ассоциация АТП Татарстана обратилась к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой отменить решение Министерства транспорта РТ и выплатить компенсации по QR-кодам за январь и февраль 2022 года. По словам председателя организации Сергея Темлякова, из-за введения QR-кодов на транспорте перевозчики столкнулись со множеством проблем. Во-первых, это нагрузка на водителей и кондукторов из-за дополнительной работы. Второй пункт вытекает из предыдущего — сотрудники «пачками» писали заявления на увольнение, а после отмены QR-кодов не вернулись на предприятия.

Роспотребнадзор: рост заражений «омикроном» летом маловероятен

За последние сутки в России выявили 3 155 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 388 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 433 394 человека, а выздоровевших — до 17 861 605. За сутки болезнь унесла жизни 53 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 165 человек.

Роспотребнадзор отменяет в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Однако, как отмечает ведомство, в случае ухудшения эпидемической обстановки они могут быть восстановлены. Поясняется, что решение об отмене антиковидных ограничений приняли в связи с «устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса по COVID-19», которое наблюдается в течение последних четырех месяцев. Вместе с этим Роспотребнадзор сохраняет «противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом».

Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом «омикрон», летом, сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что в настоящее время устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах. Кроме того, в ведомстве сообщили, что почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, а интенсивность эпидпроцесса падает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения в России. По его словам, это неверное решение, потому что эпидемия COVID-19 не закончилась и до сих пор продолжается, причем в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки (США) даже наблюдается рост заболеваемости. Однако летальность, по словам эксперта, намного ниже, чем была раньше.

Власти Санкт-Петербурга продлили антиковидный режим, отменили ограничение на число посетителей свадебных церемоний и установили требование по вакцинации сотрудников госучреждений и предприятий. Отмечается, что теперь государственным унитарным предприятиям и госучреждениям города рекомендовано обеспечить к 1 сентября формирование коллективного иммунитета у не менее 80% сотрудников. Вместе с этим действие всех других, ранее не отмененных ограничений, продлевается по 31 августа.

Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля. Уточняется, что соответствующее решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Так, количество госпитализаций в день за последние две недели не превышает девяти по региону, новых случаев коронавируса — не более 35 в день.

Фото: realnoevremya.ru

Осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов заявил, что доля привитого от коронавируса населения региона достигла 96% от общего числа тех, кто подлежит вакцинации. При этом глава ведомства отметил, что на ревакцинацию жители области идут неактивно, а без повторной прививки будет невозможно добиться стойкого коллективного иммунитета, что может привести к новым вспышкам заболевания.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что коечный фонд, требуемый для больных коронавирусом в регионе, с февраля 2022 года сократился в 14 раз. Так, по его данным, в феврале 2022 года — на пике пятой волны коронавируса — в регионе было развернуто 6,2 тысячb коек. В июне их количество снизилось до 447. Всего в регионе готовы к развертыванию 10 тысяч коек. Никитин отметил, что в области больше месяца регистрируют около 100 случаев заражения в сутки, в следствии чего отменили практически все ограничения.

COVID-19 мог попасть в КНДР из Южной Кореи

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 547 500 575 человек, 6 335 874 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 623 593). На второй строчке — Индия (43 469 234), на третьей — Бразилия (32 358 018), на четвертой — Франция (31 285 317), на пятой — Германия (28 293 960).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 017 266). За ними следуют Бразилия (671 416), Индия (525 139), Россия (373 404, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 716).

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов сообщил, что в стране в последнее время число выявленных случаев заражения превысило 100 человек, поэтому власти могут вернуть карантинные меры. Стоит отметить, что, по данным на 29 июня, в Казахстане за последние сутки выявили 137 случаев заражения коронавирусом. Население республики составляет около 19 млн человек.

Шанхайский Диснейленд 30 июня открылся после более чем трехмесячного перерыва. Напомним, ранее он закрывался из-за новой вспышки коронавируса. Сейчас его работу разрешили снова на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в городе. Теперь при входе в парк посетители должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позднее 72 часов назад, а также надеть маски и измерить температуру.

Кроме того, в Шанхае постепенно возобновляется обслуживание в заведениях общественного питания. Отмечается, что рестораны, расположенные в районах, в которых отсутствуют зоны эпидемиологического риска, а также где за прошедшую неделю не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19, могут начать обслуживать клиентов непосредственно в заведениях.

Фото: pxhere.com

Фармацевтические компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия) во второй половине этого года начнут клинические испытания совместно разработанной вакцины от коронавируса. В немецкой организации отмечают, что эта вакцина нового поколения, которая должна «обеспечить длительную защиту от разных вариантов» COVID-19. Препарат основан на укреплении Т-клеточного иммунитета, который в отличие от обычного, различает не сам вирус, а его фрагменты. Благодаря этому Т-клеточный иммунитет намного менее уязвим к мутациям вируса.

Министерство иностранных дел КНДР назвало предложение США о поставке гуманитарной помощи политически мотивированным и посоветовало Вашингтону заняться борьбой с коронавирусом у себя в стране. По информации ведомства, в Пхеньяне предложение Соединенных Штатов поставить помощь в связи со вспышкой коронавируса в КНДР назвали «махинацией, направленной на достижение бесчестных политических целей»: «США пытаются избежать международной критики, говоря о гуманитарной помощи, хотя в то же самое время они пытаются изолировать и задушить нас», — заявили в министерстве.

Вспышка COVID-19 в КНДР произошла после контакта северокорейского солдата и ребенка с «инородными» объектами на границе с Южной Кореей, полагают в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Уточняется, что 18-летний солдат по фамилии Ким и пятилетний ребенок по фамилии Ви контактировали с инородными вещами на холме возле казарм и жилых кварталов в Ипхо-ри в начале апреля. Стоит отметить, что за прошедшие сутки в КНДР выявили 4,7 тысячи жителей с повышенной температурой, а общее число пациентов с лихорадкой достигло 4,73 млн человек.

Фото: pixnio.com

Вместе с этим The Guardian сообщает, что в КНДР обвиняют запущенные с территории Южной Кореи воздушные шары во вспышке коронавируса, а государственные СМИ призывают граждан остерегаться «чужеродных предметов, приносимых ветром». Напомним, 12 мая Северная Корея признала первые случаи заражения COVID-19, что вызвало опасения по поводу катастрофы в области общественного здравоохранения в республике.

Южнокорейские власти считают невозможным, что вспышка COVID-19 в КНДР началась после контакта жителей с предметом, попавшим туда из Южной Кореи: «Медицинские власти, организации, в том числе ВОЗ, специалисты едины во мнении, что инфицирование COVID-19 после контакта с вирусом, который находился на поверхности предмета, практически невозможно. Насколько нам известно, нет ни одного официально подтвержденного случая, когда заражение произошло через почту или другой предмет», — заявил заместитель официального представителя ведомства Чха Док Чхоль.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что за последний месяц число случаев заражения коронавирусом в Европе выросло в три раза. По его словам, из-за отмены действовавших ранее в странах Европы ограничений, уровень распространения вируса этим летом будет высоким. «Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни», — подчеркнул Клюге.

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Максим Кокунин