В Татарстане в июне не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В июне этого года в Татарстане не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19. Всего в республике коронавирус стал причиной смерти 1 995 человек.

Последний раз федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщал о летальных исходах, причиной которых стал коронавирус, 25 мая — умерли два татарстанца. Всего за последний месяц весны COVID-19 унес жизни 18 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

В России с начала пандемии от коронавируса умерли 381 112 человек. Вылечились за это время 17 858 217 россиян.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 30 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина