В Казани с четверга ограничат движение по улице Волгоградской

В Казани на улице Волгоградской временно ограничат движение. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

С 30 июня по 6 июля полностью закроют участок от здания №47 до здания №49 по ул. Волгоградской (от пересечения ул. Короленко и ул. Волгоградской до пересечения ул. Бондаренко и ул. Волгоградской).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также будет закрыт участок по ул. Короленко на участке от здания №49 до здания №34 по ул. Волгоградской, сообщается на сайте мэрии города.

В понедельник стало известно об ограничении движения на участке автодороги по ул. Хлебозаводской. Это связано с работами по прокладке сетей водопровода и канализации.

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Татьяна Леухина