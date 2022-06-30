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Артем Клименко покидает казанский УНИКС

14:37, 30.06.2022
Артем Клименко покидает казанский УНИКС
Фото: unics.ru

28-летний центровой Артем Клименко покидает казанский УНИКС, сообщили в пресс-службе клуба.

Центровой защищал цвета казанского клуба на протяжении шести сезонов. В Единой лиге ВТБ-2021/22 он отыграл 23 матча, набирая в среднем по 4,4 очка и 2,3 подбора за 9:20 минуты на паркете.

На днях сообщалось, что 31-летний американский разыгрывающий Лоренцо Браун покидает казанский УНИКС в этом сезоне. Недавно казанский клуб покинул 27-летний нигерийский центровой Тони Джекири.

На этой неделе УНИКС подписал контракты с 27-летним защитником сборной России Михаилом Кулагиным и со Станиславом Ильницким.

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Маргарита Головатенко
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