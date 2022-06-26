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Тони Джекири покидает УНИКС

16:20, 26.06.2022 1
Тони Джекири покидает УНИКС
Фото: unics.ru

27-летний нигерийский центровой Тони Джекири покидает УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен продолжит карьеру в другом клубе.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 Джекири провел 23 матча со средними показателями 7,5 очка, 5,7 подбора, 1,5 передачи, 0,9 перехвата за 22 минуты игрового времени.

Сегодня стало известно, что клуб покидает еще и Евгений Валиев. Также ушел из команды Дмитрий Узинский.

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Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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