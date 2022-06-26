Тони Джекири покидает УНИКС
27-летний нигерийский центровой Тони Джекири покидает УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Спортсмен продолжит карьеру в другом клубе.
В Единой лиге ВТБ-2021/22 Джекири провел 23 матча со средними показателями 7,5 очка, 5,7 подбора, 1,5 передачи, 0,9 перехвата за 22 минуты игрового времени.
Сегодня стало известно, что клуб покидает еще и Евгений Валиев. Также ушел из команды Дмитрий Узинский.
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