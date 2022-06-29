Михаил Кулагин подписал контракт с УНИКСом
27-летний защитник сборной России Михаил Кулагин подписал контракт с УНИКСом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
Контракт рассчитан на год.
В минувшем сезоне баскетболист выступал за «Нижний Новгород». В 20 играх чемпионата Единой лиги ВТБ спортсмен забивал 9,3 очка, добавляя к ним 2,7 подбора, 2,1 передачи за 24 с половиной минуты на площадке.
Кулагин с 2015 по 2020 год выступал за ЦСКА. В составе команды Михаил дважды становился чемпионом Евролиги и четыре раза выигрывал Единую лигу ВТБ.
Вчера УНИКС подписал контракт с 28-летним форвардом сборной России Станиславом Ильницким. Соглашение также рассчитано на один год.
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