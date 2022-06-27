Лоренцо Браун покидает УНИКС

31-летний американский разыгрывающий Лоренцо Браун покидает казанский УНИКС в этом сезоне, сообщили в пресс-службе клуба.



В Единой лиге ВТБ-2021/22 Браун принял участие в 22 матчах со средними показателями 13,7 очка, 5,1 передачи, 3,0 подбора и 1,1 перехвата за 27 с половиной минут игрового времени. Браун вошел в топ-10 игроков чемпионата по результативности и передачам.

В 24 играх Евролиги средняя статистика плеймейкера составила 13,8 очка, 6,1 передачи, 3,6 подбора и 1,5 перехвата за 29 с половиной минут на паркете. Браун стал лучшим игроком Евролиги по результативным передачам, а еще занял третье место по перехватам. Он удостоился звания MVP 11-го тура самого престижного клубного турнира континента.

Вчера стало известно, что 27-летний нигерийский центровой Тони Джекири покидает УНИКС. В Единой лиге ВТБ-2021/22 Джекири провел 23 матча со средними показателями 7,5 очка, 5,7 подбора, 1,5 передачи, 0,9 перехвата за 22 минуты игрового времени.

На днях сообщалось о том, что клуб покинут Евгений Валиев и Дмитрий Узинский.



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Маргарита Головатенко