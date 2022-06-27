Казанский УНИКС подписал контракт с форвардом сборной России Станиславом Ильницким

УНИКС подписал контракт с 28-летним форвардом сборной России Станиславом Ильницким. Он рассчитан на один год, сообщает пресс-служба казанского баскетбольного клуба.

Последние пять сезонов Станислав Ильницкиий играл в составе БК «Локомотив-Кубань». В Единой лиге ВТБ-2021/22 он участвовал в 29 матчах. Средняя статистика баскетболиста составила 6,4 очка, 4,6 подбора, 1,1 передачи за 23 минуты на площадке.

В 12 играх Еврокубка Станислав Ильницкиий набирал в среднем по 6,5 очка и 3,5 подбора за 19 минут игрового времени. В 2021-м и 2022-м спортсмен участвовал в матче всех звезд Единой Лиги ВТБ в составе команды «Звезды России».

Сам Станислав Ильницкиий заявил, что рад присоединиться к УНИКСУ. Руководство казанского клуба он поблагодарил за доверие.

— Сделаю все возможное, чтобы быть полезным команде, добиваться побед и титулов, — сказал Станислав Ильницкиий.

Сегодня пресс-служба УНИКСа сообщила, что 31-летний американский разыгрывающий Лоренцо Браун покидает казанский клуб в этом сезоне. В Единой лиге ВТБ-2021/22 Браун принял участие в 22 матчах со средними показателями 13,7 очка, 5,1 передачи, 3,0 подбора и 1,1 перехвата за 27 с половиной минут игрового времени.

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Татьяна Демина