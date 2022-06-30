Жителей Татарстана предупредили о грозе и сильном северном ветре 1 июля
Июль в Татарстане начнется с грозы и сильного ветра. Об этом предупреждают в Гидрометцентре республики.
По прогнозу синоптиков, днем и вечером в пятницу, 1 июля, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается сильный северный ветер. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.
В отдельных районах Татарстана возможна гроза, предупреждают синоптики. Временами пройдут дожди.
Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. В Казани ожидается от +20°С до +22°С.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым