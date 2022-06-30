Жителей Татарстана предупредили о грозе и сильном северном ветре 1 июля

Фото: Максим Платонов

Июль в Татарстане начнется с грозы и сильного ветра. Об этом предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем и вечером в пятницу, 1 июля, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается сильный северный ветер. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

В отдельных районах Татарстана возможна гроза, предупреждают синоптики. Временами пройдут дожди.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. В Казани ожидается от +20°С до +22°С.



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Татьяна Демина