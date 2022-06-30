Новости общества

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жителей Татарстана предупредили о грозе и сильном северном ветре 1 июля

12:28, 30.06.2022
Жителей Татарстана предупредили о грозе и сильном северном ветре 1 июля
Фото: Максим Платонов

Июль в Татарстане начнется с грозы и сильного ветра. Об этом предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем и вечером в пятницу, 1 июля, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается сильный северный ветер. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

В отдельных районах Татарстана возможна гроза, предупреждают синоптики. Временами пройдут дожди.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. В Казани ожидается от +20°С до +22°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также