Внешнеторговую компанию КАМАЗа возглавил Василий Цыганов
Генеральным директором «Внешнеторговой компании «КАМАЗ»» стал Василий Цыганов. С августа 2020-го он исполнял обязанности главы компании.
Ранее он работал заместителем гендиректора «ВТК «КАМАЗ»» по продажам. Решение о его назначении принял единственный акционер компании — ПАО «КАМАЗ», пишет корпоративное издание «Вести КАМАЗа».
В конце апреля финансового директора челнинского автопредприятия Оксану Карахову назначили генеральным директором совместного предприятия КАМАЗа и Daimler Truck AG в Набережных Челнах (ООО «ДК Рус»).
В июне гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин допускал, что выручка челнинского ПАО «КАМАЗ» по итогам этого года может сократиться.
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