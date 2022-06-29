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Внешнеторговую компанию КАМАЗа возглавил Василий Цыганов

20:23, 29.06.2022
Внешнеторговую компанию КАМАЗа возглавил Василий Цыганов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Генеральным директором «Внешнеторговой компании «КАМАЗ»» стал Василий Цыганов. С августа 2020-го он исполнял обязанности главы компании.

Ранее он работал заместителем гендиректора «ВТК «КАМАЗ»» по продажам. Решение о его назначении принял единственный акционер компании — ПАО «КАМАЗ», пишет корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля финансового директора челнинского автопредприятия Оксану Карахову назначили генеральным директором совместного предприятия КАМАЗа и Daimler Truck AG в Набережных Челнах (ООО «ДК Рус»).

В июне гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин допускал, что выручка челнинского ПАО «КАМАЗ» по итогам этого года может сократиться.

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Татьяна Леухина
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