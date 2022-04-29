Гендиректором совместного предприятия КАМАЗа и Daimler назначена Оксана Карахова

Генеральным директором совместного предприятия КАМАЗа и Daimler Truck AG в Набережных Челнах (ООО «ДК Рус») назначена финансовый директор компании Оксана Карахова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СП.



Карахова работала финдиректором компании с момента ее основания в 2010 году. С 29 апреля она сменила на должности Андреаса Дойшле — он возглавлял предприятие более четырех лет.

В компании указали, что в настоящее время поставки коммерческой техники из-за рубежа приостановлены, и поэтому «ДК Рус» сосредоточились «на обслуживании грузовых автомобилей клиентов компании в России, а также на дальнейшем развитии и производстве высокотехнологичных и полностью локализованных компонентов для автомобильной промышленности в РФ».

Фото: realnoevremya.ru

ООО «ДК Рус» на паритетных основах принадлежит КАМАЗу и Daimler. Компания — генеральный импортер грузовой и специальной техники Mercedes-Benz, грузовиков Fuso, автобусов Mercedes-Benz и Setra в России.

После начала военной операции на территории Украины немецкий автоконцерн заявил о прекращении сотрудничества с КАМАЗом в рамках СП. Двумя неделями ранее сообщалось, что «Ростех» начал переговоры с Daimler AG о его доле в КАМАЗе. Концерн Mercedes-Benz, «дочкой» которого является Daimler Truck, заявлял о возможности скорейшей продажи своей 15%-ной доли в челнинской компании.

Маргарита Головатенко