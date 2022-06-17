Гендиректор КАМАЗа прогнозирует сокращение выручки предприятия в 2022 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Выручка челнинского ПАО «КАМАЗ» по итогам этого года может сократиться. Такой прогноз дал генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

Он объяснил, что КАМАЗ в сложившейся ситуации сокращает производство современных моделей К4 и К5. Упор предприятие делает на К3.

— Мы вырастем по объему производства машин поколения К3 очень существенно. Но это не позволит обеспечить рост показателей по выручке, поскольку машины поколения К5 почти в два раза дороже, чем К3, — цитирует Когогина «Интерфакс».

Основной стратегической задачей КАМАЗа его гендиректор назвал восстановление производства моделей К5. В бизнес-плане предприятия был указан выпуск 8 тысяч машин этого поколения.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме КАМАЗ и ВТБ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Предприятие получит получил дополнительное финансирование на выпуск электробусов и локализацию производства грузовиков на базе поколения К5.



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Татьяна Демина