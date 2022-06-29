Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в Челнах

После хлопка газа в Набережных Челнах возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Хлопок газа произошел утром 29 июня в одной из квартир дома №35 по проспекту Мусы Джалиля. В результате была выбита оконная рама. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили 36-летнего хозяина квартиры. Его госпитализировали на станцию скорой медицинской помощи с ожогами лица второй-третьей степени, а также с ожогами верхних конечностей.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах уже происходили хлопки газа. Вечером 25 октября 2021 года в пятиэтажном доме 48/20 прогремел взрыв, который разрушил шесть квартир на двух этажах. Причиной взрыва стал бытовой газ. От полученных травм в больнице скончалась 22-летняя Аделина Загриева, еще четверо жителей дома получили травмы (двое из них — дети). Эпицентром взрыва стала квартира 70-летнего пенсионера-алкоголика, проживавшего на пятом этаже дома. «Реальное время» подробно рассказывало о происшествии.



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Маргарита Головатенко