В этом году урожай клубники в Татарстане будет близок к рекордным показателям

В этом году урожай клубники в Татарстане будет близок к рекордным показателям, несмотря на плохие климатические условия этой весны. Об этом «Реальному времени» рассказал зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

— В этом году была очень благотворная и хорошая зима, все наши посадки перезимовали отлично. Поэтому проблем нет. Но единственное, что беспокоит, — это затянувшаяся весна, из-за которой идет отставание по срокам почти на целых две недели. Но мы все равно ожидаем очень хороший урожай в районе 25 тонн с гектара, — заявил он.

Фото: Максим Кокунин

В настоящее время основной ассортимент клубники на казанских рынках составляют ягоды из Краснодара и Волгограда, но при этом стоимость плодов во всех трех городах разнится.

В торговом комплексе «На Пионерской» в Советском районе Казани по улице Пионерской, 9а, корп. 1 стоимость клубники составляет 300—350 рублей за 1 килограмм. По словам продавцов, плоды поставляют только из Краснодара. Вместе с этим на «Колхозном рынке» в Вахитовском районе по улице Мартына Межлаука, 13 ягоды завозятся из двух российских городов. Так, стоимость плодов из Волгограда составляет от 300 до 350 рублей, а из того же Краснодара — от 400 до 450 рублей.

Стоит отметить, что стоимость клубники в Краснодаре варьируется от 150 до 250 рублей, а в Волгограде — от 200 до 300 рублей.

Максим Кокунин