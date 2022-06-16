Ильдар Ситдиков: клубника из Татарстана не имеет сильной конкуренции как на мировом, так и на российском рынке

Владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков рассказал «Реальному времени», что в плане импорта и экспорта татарстанская клубника пользуется особым спросом и не имеет сильной конкуренции.

По его словам, в большинстве случаев ягоды, находящиеся на рынке в России или других странах, имеют множество недостатков.

— Иностранной ягоды на рынках очень много: Азербайджан, Турция. Но, как правило, там очень сложно найти какой-нибудь хороший продукт. Эта ягода посредственного качества. Потому что она везется из далека, а собирается незрелой. Из ягод Краснодарского края то, что я видел сам — это плоды пораженные или съеденные клещем. А их цена — 650 рублей за килограмм. Эта ягода нам точно не конкурент, — сказал бизнесмен.

Фото: realnoevremya.ru

Ситдиков также сообщил, что 50% выращенной в республике клубники поставляется в Москву. Он добавил, что ягоды пользуются огромным спросом и в самой Казани. Кроме того, одним из основных покупателей является Адыгея.

Стоит отметить, что в настоящее время основной ассортимент клубники на казанских рынках составляют ягоды из Краснодара и Волгограда, но при этом стоимость плодов во всех трех городах разнится.

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Максим Кокунин