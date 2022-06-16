Половина татарстанской клубники поставляется в Москву

Фото: Максим Кокунин

Зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков рассказал «Реальному времени», что 50% выращенной в Татарстане клубники поставляется в Москву.

По его словам, ягоды пользуются огромным спросом и в самой Казани. Кроме того, одним из основных покупателей является Адыгея.



В настоящее время основной ассортимент клубники на казанских рынках составляют ягоды из Краснодара и Волгограда, но при этом стоимость плодов во всех трех городах разнится.

В торговом комплексе «На Пионерской» в Советском районе Казани по улице Пионерской, 9а, корп. 1 стоимость клубники составляет 300—350 рублей за 1 килограмм. По словам продавцов, плоды поставляют только из Краснодара. Вместе с этим на «Колхозном рынке» в Вахитовском районе по улице Мартына Межлаука, 13 ягоды завозятся из двух российских городов. Так, стоимость плодов из Волгограда составляет от 300 до 350 рублей, а из того же Краснодара — от 400 до 450 рублей.

Стоит отметить, что стоимость клубники в Краснодаре варьируется от 150 до 250 рублей, а в Волгограде — от 200 до 300 рублей.



Фото: Максим Кокунин

Вчера стало известно, что в этом году урожай клубники в Татарстане будет близок к рекордным показателям, несмотря на плохие климатические условия этой весны. Кроме того, Ситдиков заявил, что цены на ягоды в Татарстане останутся на уровне прошлого года — средняя стоимость за 1 килограмм составит «350 рублей в розницу».

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Максим Кокунин