У нового казанского тарифа «Трамвай 60 минут» есть нюансы с пополнением

Фото: Максим Платонов

Пополнить карту онлайн можно только на 10 поездок

В Казани со 2 июля вводится новый тариф «Трамвай 60 минут». В Комитете по транспорту Казани сообщали, что по нему с транспортной картой в течение часа можно будет совершить неограниченное количество бесплатных пересадок с трамвая на трамвай любого маршрута в попутном направлении. В этом случае фиксированная плата составит 31 рубль.

Однако есть нюансы. Положить деньги на карту одним из самых удобных способов — онлайн — можно лишь на десять поездок. Пополнить на большее количество дней возможно только у кассира.

Как пояснили «Реальному времени» в АО «Транспортная карта», при пополнениях офлайн внутри системы проходит как бы другой тариф — только кассир может выбрать большее число поездок, для этого он вводит необходимые данные вручную.

На просьбу объяснить, по какой причине нельзя выбрать при онлайн-пополнении большую сумму поездок, в АО «Транспортная карта» привели аналогию: действует по той же схеме, что и с тарифом на определенный автобусный маршрут — его тоже должен выбирать кассир.

«Либо заканчивается срок, то есть остаток сгорает, либо вы доводите ровно до нуля»

Есть еще одно неудобство — чтобы перейти со старого тарифа на новый, предыдущий должен «закончиться», то есть на балансе не должно остаться средств.

— Вы до нуля должны довести [баланс]. Либо заканчивается срок, то есть остаток сгорает, либо вы доводите ровно до нуля, и он [тариф] считается законченным. И когда вы набираете карту [при пополнении через интернет], вам он выдаст все тарифы на пополнение, — сообщил оператор «Транспортной карты».

Если же на балансе остались деньги, система будет выдавать тот же тариф автоматически, даже при попытке сменить тариф через кассира.

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

Напомним, проезд в общественном транспорте Казани, в том числе и в трамваях, стоит 31 рубль по транспортной и банковской картам. При оплате наличными стоимость составляет 36 рублей. Новый тариф действует с мая.



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Маргарита Головатенко