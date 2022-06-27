В Казани со 2 июля вводят тариф «Трамвай 60 минут» для бесплатных пересадок

Фото: Максим Платонов

В Казани со 2 июля введут новый тариф «Трамвай 60 минут». Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

По новому тарифу с транспортной картой казанцы смогут сделать неограниченное количество бесплатных пересадок с трамвая на трамвай любого маршрута в течение часа в попутном направлении. В этом случае фиксированная плата составит 31 рубль.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, проезд в общественном транспорте Казани, в том числе и в трамваях, стоит 31 рубль по транспортной и банковской карте. При оплате наличными стоимость составляет 36 рублей. Новый тариф действует с мая.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко