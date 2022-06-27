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В Казани со 2 июля вводят тариф «Трамвай 60 минут» для бесплатных пересадок

11:30, 27.06.2022 1
В Казани со 2 июля вводят тариф «Трамвай 60 минут» для бесплатных пересадок
Фото: Максим Платонов

В Казани со 2 июля введут новый тариф «Трамвай 60 минут». Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

По новому тарифу с транспортной картой казанцы смогут сделать неограниченное количество бесплатных пересадок с трамвая на трамвай любого маршрута в течение часа в попутном направлении. В этом случае фиксированная плата составит 31 рубль.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, проезд в общественном транспорте Казани, в том числе и в трамваях, стоит 31 рубль по транспортной и банковской карте. При оплате наличными стоимость составляет 36 рублей. Новый тариф действует с мая.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:04
    Как его реализовать на практике?
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