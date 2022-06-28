В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 47 человек — минимум с середины сентября 2021 года
В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 47 человек. Последний раз аналогичный суточный прирост новых случае заражения зафиксировали в республике 15 сентября 2021 года.
Всего с начала пандемии в Татарстане подтвердилось 152 463 случая заражения COVID-19.
Госпитализировали за последние сутки 61 татарстанца. Вылечились от коронавируса еще 145 человек. Общее число выздоровевших жителей республики достигло 148 696.
За минувшие сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики.
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