Главное о коронавирусе на 28 июня: первый случай заражения от кошки, во Франции вновь рекомендуют носить маски

На прошлой неделе число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сократилось на 13,6%

За последние сутки в Татарстане выявлено 47 случаев заражения коронавирусом. Всего на 28 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 463. Выздоровели за весь период 148 696 человек, в том числе 145 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки — ноль. Госпитализирован еще 61 пациент.

В Татарстане с 20 по 26 июня заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 29,4% по сравнению с предыдущей неделей. С 20 по 26 июня в Татарстане коронавирус выявили у 414 человек. С 13 по 19 июня в республике зарегистрировали 586 случаев заражения COVID-19.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане сократилось на 13,6% по сравнению с предыдущими семью днями, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. С 20 по 26 июня с коронавирусом госпитализировали 261 татарстанца. За предыдущую неделю, с 13 по 19 июня, в республике в больницы попали 302 заболевших.

Чаще всего болеют люди старше 70—80 лет и с низкой иммунореактивностью

За последние сутки в России выявили 2 541 новый случай коронавируса, выздоровели 3 414 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 424 105 человек, а выздоровевших — до 17 851 282. За сутки болезнь унесла жизни 59 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 002 человека.

Власти Псковской области продлили антиковидные ограничительные мероприятия до конца сентября. Общее число инфицированных коронавирусом превысило отметку в 111 тыс. человек.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,06 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах — увеличение более чем в среднем по стране.

Фото: Максим Платонов

В нижегородской области продлили режим самоизоляции для беременных до 31 июля. Также работодателям до этой даты предписано временно перевести беременных женщин на дистанционную работу.

Главврач Боткинской больницы в Петербурге описал изменения портрета больного коронавирусом. Это люди старше 70—80 лет и с низкой иммунореактивностью. Кроме того, у таких больных много тяжелых сопутствующих заболеваний.

Администрация Disneyland в Шанхае объявила о полном возобновлении работы

В мире коронавирусом нового типа на 09:20 (мск) заразились 544 498 755 человек, 6 330 575 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 092 233). На второй строчке — Индия (43 418 839), на третьей — Бразилия (32 130 316), на четвертой — Франция (30 879 062), на пятой — Германия (27 914 240).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 016 208). За ними следуют Бразилия (670 532), Индия (525 047), Россия (373 240, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 596).

В Китае количество новых заразившихся COVID-19 снизилось до минимума. За минувшие сутки в КНР выявили один локальный случай заболеваемости коронавирусом.

Министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон призвала население вернуться к ношению масок в общественных местах. Она подчеркнула, что новые разновидности коронавируса являются «очень заразными», а ношение масок позволяет не только «защитить себя, но и обезопасить окружающих».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Сингапуре зафиксировали первую смерть ребенка младше 12 лет из-за коронавируса. У 18-месячного мальчика развилось воспаление головного мозга.



Ученые Университета принца Сонгкла в Таиланде выявили и доказали первый случай передачи COVID-19 от кошки к человеку. В Бангкоке у отца и сына появились симптомы коронавируса. Их госпитализировали, а их кошку отправили в ветеринарную клинику на обследование. Там животное чихнуло на врача, которая брала мазок. У кошки был выявлен коронавирус, а примерно неделю спустя признаки COVID-19 появились у ветеринара. При этом никто из контактировавших с ней не был заражен.

В Бельгии зафиксировали новый рост заболеваемости COVID-19 — ежедневная госпитализация в стране с таким диагнозом выросла за неделю на 32%.

Администрация Disneyland в Шанхае объявила о полном возобновлении с 30 июня работы парка развлечений. Он был закрыт с конца марта из-за антиковидных мер и локдауна в мегаполисе.

Фото: wikipedia.org

Хорватский теннисист Марин Чилич не примет участия в Уимблдоне из-за коронавируса. Он занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем открытого чемпионата США 2014 года.

Дарья Пинегина