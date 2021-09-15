В Татарстане за сутки зарегистрировали 47 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 47 человек. Из них три — завозные, остальные — контактные. 15 пациентов госпитализировали, еще 32 лечатся дома.

В Казани за сутки коронавируса подтвердился у 36 человек, в Тукаевском районе РТ — у троих. В Набережных Челнах и в Новошешминском районе зарегистрировали по два случая COVID-19. В Балтасинском и Елабужском районах заболели по одному человеку.



Всего с начала пандемии в республике выявили 26 213 случаев коронавируса.

Вылечились за последние сутки 32 татарстанца. Всего с начала пандемии в республике выздоровели 22 807 пациентов, сообщили в Минздраве РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина