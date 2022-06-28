В Казани на рекультивацию иловых полей направят более 636 млн рублей

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений выделят 636,1 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана. Финансирование поступит из федерального и республиканского бюджетов. Рекультивацию планируют завершить до 30 ноября 2023 года.

Согласно документам, в городе планируется провести работы по засыпке и устройству выравнивающих слоев из песка и щебня систем сбора и отведения фильтрата, установке системы дегазации и др.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В конце марта Минэкологии Татарстана сообщало, что в текущем году по национальному проекту «Экология» продолжатся работы по рекультивации Самосыровского полигона и иловых полей, строительству биологических очистных сооружений в Казани и расчистке четырех водных объектов.

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Маргарита Головатенко