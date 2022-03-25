В 2022 году на реализацию нацпроектов в Татарстане потратят 29,4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В 2022 году на реализацию 12 национальных проектов в Татарстане запланировано потратить 29,4 млрд рублей. В их составе реализуются 48 региональных проектов, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Деньги направят на дорожные работы, строительство и ремонт социально значимых объектов, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Отмечается, что в Татарстане на реализацию мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в этом году направят 4,2 млрд рублей.

По нацпроекту «Культура» запланированы строительство и ремонт сельских домов культуры, реконструкция ТЮЗа в Нижнекамске и школы искусств в Арске, капремонт музея в Лаишево, завершение строительства центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске, закупка оборудования и проведение культурных мероприятий.

Фото: Максим Платонов

По национальному проекту «Экология» продолжатся работы по рекультивации Самосыровского полигона и иловых полей, строительству биологических очистных сооружений в Казани и расчистке четырех водных объектов.

На днях в Минсельхозе Татарстана заявили, что в 2022 году в республике по национальному проекту «Экология» проведут лесовосстановление на площади 3,6 тысячи га. В эти работы входят посадка лесных культур, естественное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление и лесоразведение.



Дарья Акимова