В 2022 году на реализацию нацпроектов в Татарстане потратят 29,4 млрд рублей
В 2022 году на реализацию 12 национальных проектов в Татарстане запланировано потратить 29,4 млрд рублей. В их составе реализуются 48 региональных проектов, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.
Деньги направят на дорожные работы, строительство и ремонт социально значимых объектов, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Отмечается, что в Татарстане на реализацию мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в этом году направят 4,2 млрд рублей.
По нацпроекту «Культура» запланированы строительство и ремонт сельских домов культуры, реконструкция ТЮЗа в Нижнекамске и школы искусств в Арске, капремонт музея в Лаишево, завершение строительства центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске, закупка оборудования и проведение культурных мероприятий.
По национальному проекту «Экология» продолжатся работы по рекультивации Самосыровского полигона и иловых полей, строительству биологических очистных сооружений в Казани и расчистке четырех водных объектов.
На днях в Минсельхозе Татарстана заявили, что в 2022 году в республике по национальному проекту «Экология» проведут лесовосстановление на площади 3,6 тысячи га. В эти работы входят посадка лесных культур, естественное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление и лесоразведение.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым