Moody's: Россия допустила дефолт по евробондам

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства Moody's.

— 27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт, — приводит ТАСС сообщение агентства.

Фото: pixabay.com

В ночь на понедельник Bloomberg сообщал, что в России произошел дефолт — впервые с 1918 года. В этот период истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.

В понедельник пресс-секретарь президента России Владимир Путин отметил, что в Кремле не согласны с этими сообщениями. По его словам, Запад незаконно заблокировал активы, и попытки каким-либо образом использовать эти деньги также будут незаконны. Песков подчеркнул, что нет оснований называть эту ситуацию дефолтом.



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Татьяна Леухина