Новости общества

17:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о дефолте России

15:12, 27.06.2022 2
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о дефолте России
Фото: kremlin.ru

В Кремле не согласны с сообщениями СМИ о том, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил позицию российского руководства: Запад незаконно заблокировал активы и попытки каким-либо образом использовать эти деньги также будут незаконны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, — это уже не наши проблемы, — приводит «РИА Новости» его слова.

Представитель Кремля подчеркнул, что нет оснований называть эту ситуацию дефолтом.

Ночью Bloomberg сообщал, что в России в ночь на понедельник произошел дефолт — впервые с 1918 года. В ночь на понедельник истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономикаФинансы

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:13
    Ой, еще бы они подтвердили это
    Ответить
  • Анонимно 15:22
    они давно живут в параллельной вселенной
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также