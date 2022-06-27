В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о дефолте России

В Кремле не согласны с сообщениями СМИ о том, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил позицию российского руководства: Запад незаконно заблокировал активы и попытки каким-либо образом использовать эти деньги также будут незаконны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, — это уже не наши проблемы, — приводит «РИА Новости» его слова.

Представитель Кремля подчеркнул, что нет оснований называть эту ситуацию дефолтом.

Ночью Bloomberg сообщал, что в России в ночь на понедельник произошел дефолт — впервые с 1918 года. В ночь на понедельник истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.

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Татьяна Леухина