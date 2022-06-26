Bloomberg заявил, что Россия находится в нескольких часах от дефолта

Россия находится в нескольких часах от дефолта. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в ночь с воскресенья на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.

Власти не станут объявлять о дефолте официально, но «факт невыполнения обязательств» зафиксируют, если инвесторы не получат свои деньги. Это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года.



Фото: wikipedia.org

В конце апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина опровергла возможность дефолта в стране. По ее словам, российский Минфин обладает всеми ресурсами для выполнения своих обязательств по долгам, поэтому кризиса быть не должно.

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер отмечал, что суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе, однако ограниченность доступа страны к мировому рынку может оказать значительное влияние на развитие ее экономики.



Министр финансов России Антон Силуанов заявлял о готовности доказывать через суд, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами, если Запад объявит дефолт по евробондам.



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Татьяна Леухина