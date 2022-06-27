При ремонте и строительстве дорог в Татарстане освоят более 60 миллиардов рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 2022 году при проведении ремонта и строительства новых дорог на территории Татарстана освоят 60,4 млрд рублей, из которых 32,4 миллиарда — средства регионального бюджета, 28 миллиардов рублей выделены из федеральной казны. Еще 10,4 миллиарда получены по инфраструктурному бюджетному кредиту, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.



— Программа предусматривает 9,7 млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», — рассказал он.

Также по федеральной программе развития сельских территорий за счет общего финансирования построят подъездные пути к четырем населенным пунктам.

Кроме того, дан старт проекту платной автодороги Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск в рамках государственного частного партнерства. Помимо этого, средства республиканской дорожной программы направлены на создание проекта по реконструкции Горьковского шоссе, а также строительство Вознесенского тракта в Казани.

Фото: Максим Платонов

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтом дорог охватят три агломерации — Казанскую, Набережночелнинскую и Нижнекамскую. Общая протяженность дорожного полотна, уложенного в соответствии с современными технологиями, составит более 2,5 тыс. км, что охватит всю сеть региональных дорог, отметил Артем Чукин. По ремонту региональных дорог к 2024 году в республике планируют достичь показателя более 50% от планового объема: «У нас на конец 22-го года уже будет 50,3%», — уточнил замминистра.

В 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

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Ангелина Панченко