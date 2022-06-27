В Татарстане с начала года привлекли к ответственности 735 электросамокатчиков

В Татарстане с начала года привлекли к ответственности 735 человек, передвигающихся на электросамокатах, сообщили в МВД по республике.



С начала года в республике зарегистрировали девять ДТП с участием такого транспорта — в них девять человек получили ранения. Четыре ДТП случились с участием лиц, которые взяли электросамокаты напрокат. Три из девяти ДТП случились по вине самих электросамокатчиков.

В основном пользователи этого вида транспорта в нарушение ПДД двигаются по проезжей части, пересекают ее вне установленного места и на запрещающий сигнал светофора.

В МВД по Татарстану рекомендуют кататься на таких самокатах только в отведенных для этого местах и не выезжать на дороги общего пользования, использовать защитные средства — шлем, наколенники, налокотники. На одном устройстве не следует передвигаться двум или более лицам, а во время пересечения проезжей части следует спешиваться.

Фото: realnoevremya.ru

В ГИБДД Казани напоминали, что в столице Татарстана для электросамокатов максимальная скорость ограничена до 20 км/ч, а вблизи образовательных организаций и мест массового скопления людей — до 10 км/ч. Также ограничено движение по проезжей части 24 улиц Казани (в том числе по Кремлевской и Кировской дамбам и по мосту «Миллениум»).

В столице Татарстана сезон стартовал в конце апреля. В городе начали работать 500 пунктов проката электросамокатов. Уже спустя несколько дней в ДРКБ Татарстана сообщили, что три ребенка с начала сезона получили различные травмы во время катания на этом виде транспорта.



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Маргарита Головатенко