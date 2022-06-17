В Казани в этом году зарегистрировали 9 ДТП с электросамокатами

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани в году с зарегистрировано 9 ДТП с участием электросамокатов. В них пострадали 9 человек, в том числе два ребенка в возрасте 10 и 13 лет.



Основными причинами ДТП с людьми, катающимися на электросамокатах, стали движение по проезжей части и пересечение проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Автоинспекторы ведут ежедневную работу по профилактике аварийности с участием электросамокатов. Нарушителей привлекают к ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» (ч. 1. ст. 12.29 КоАП РФ). В текущем году пресечено 795 таких правонарушений.

В Казани для электросамокатов максимальная скорость ограничена до 20 км/ч, а вблизи образовательных организаций и мест массового скопления людей — до 10 км/ч. Также ограничено движение по проезжей части 24 улиц Казани (в том числе по Кремлевской и Кировской дамбам и по мосту «Миллениум»), напомнили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

В столице Татарстана сезон стартовал в конце апреля. В городе начали работать 500 пунктов проката электросамокатов. Уже спустя несколько дней в ДРКБ Татарстана сообщили, что три ребенка с начала сезона получили различные травмы во время катания на этом виде транспорта.



Татьяна Леухина