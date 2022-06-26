В Татарстане в июле пройдет Международный музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

Фото: пресс-служба администрации Елабужского района

В Татарстане с 14 по 17 июля пройдет IV Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Проект проводится в Елабуге с 2018 года благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.

Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский. На фестиваля выступят пианисты Юрий Мартынов, Евгений Стародубцев, Андрей Коробейников, Федор Орлов и Алина Пырьина, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов, саксофонист Михаил Шумаков, Владислав Муртазин (орган), Яна Иванилова (сопрано), актер, поэт и режиссер Владислав Маленко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди коллективов будут Вятский симфонический оркестр им. В.А. Раевского (худ. рук. и главный дирижер Илья Дербилов), Камерный оркестр Игоря Лермана, Государственный камерный хор Республики Татарстан и другие, сообщается на сайте администрации Елабужского района.

«Летние вечера в Елабуге» — это мероприятие, проходящее на открытом воздухе. На фестивале можно бесплатно свободно посетить концертные программы. Он проходит в самом центре исторической части Елабуги — на Шишкинских прудах.

Подробнее о том, как мероприятие проходило в прошлом году — в материале «Реального времени».

В августе в Казани пройдет «Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань».



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Татьяна Леухина